Il nuovo martello dell'Aurora volley : Anna Paola Greco 

BRINDISI - L'Aurora Volley Brindisi presenta Il primo rinforzo stagionale in attacco, parliamo di Anna Paola Greco, da tutti conosciuta come Apa, classe 1983 opposto di grande esperienza, in arrivo dal Monteroni fresca di vittoria Coppa Puglia. Rinforzo in attacco quindi per mister Polimeno grazie al Presidente Ercole Saponaro e al Patron Roberto Antoniolli. Apa e? una giocatrice di assoluto...