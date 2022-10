Mondiali volley femminile, Italia-Argentina: dove vederla in diretta tv e in streaming

Archiviata, al netto di qualche difficoltà iniziale (sconfitta nella frazione di apertura), la pratica Giappone, la nazionale italiana ricarica per un giorno le pile in attesa del rush finale della seconda fase, che vedrà nell’arco di ventiquattro ore gli incontri con Argentina e Cina. Il 3-1 rifilato alle nipponiche ha sortito l’effetto di calmierare qualche lieve fibrillazione seguente al passo falso contro il Brasile: minore percentuale di errore (16 commessi contro i 33 nell’incontro con le verdeoro), bella reazione dal secondo parziale con la riscossa guidata da capitan Sylla e De Gennaro, ed una Egonu sempre efficace - con il valore aggiunto rappresentato da un apporto depurato da incertezze ed errori - le chiavi del sesto successo nel Mondiale

Il primo impegno dell’uno-due proposto dal calendario a conclusione della Pool E sarà contro l’Argentina, squadra oggettivamente più debole tra quelle inserite nel girone delle azzurre. Reduce dal diciannovesimo posto della passata edizione, e da due qualificazioni olimpiche consecutive (le prime della storia, ottava piazza finale a Rio 2016 ed undicesima a Tokyo), l’Albiceleste ha già incrociato Belgio e Olanda in questa seconda fase vincendo un set con le tulipane nell’1-3 finale e perdendo col massimo scarto contro le “Yellow Tigers”. Uniche affermazioni di questo Mondiale, quelle con la Repubblica Ceca battuta 3-1 e contro la Colombia, in rimonta, piegata al tie-break. Per il c.t. Mazzanti potrebbe presentarsi l’occasione di concedere riposo ad alcune delle titolari, in considerazione del delicato confronto del giorno successivo con la Cina.

Italia- Argentina , le avversarie delle azzurre

Il c.t. Ferraro, riconfermato la scorsa primavera sulla panchina delle “Pantere”, ha scelto in tutti i match della kermesse iridata la medesima formazione vista nell’incontro inaugurale contro la Cina, in cui figurano atlete viste all’opera nel nostro campionato. In regia la giovane Victoria Mayer, già a Chieri e Busto Arsizio ed in estate sbarcata in Ligue 1 al Mulhouse, in diagonale all’opposta Mercado – ecuadoregna di nascita – che schiaccia nell’A1 greca con la casacca dell’AO Thiras, club dell’incantevole isola di Santorini. Accento italiano anche in posto 4, con la “isolana” Daniela Bulaich (trasferitasi da Catania ad Olbia, sempre in A2) e Yamila Nizetich (ex Pesaro, Novara, Cuneo e Trento, ora all’Aek Atene), mentre al centro sono sistemate Herrera Rodriguez e la ventenne Farriol protagoniste in Francia rispettivamente a Parigi e Béziers (club in cui milita anche la seconda opposta Cugno, 191 centimetri classe 2003, titolare contro il Giappone). I liberi sono la capitana Rizzo, veterana dell’Albiceleste, e Maria Pelozo, che terminati i Mondiali vivrà la sua prima esperienza lontano dall’Argentina, con la maglia del Bratislava. Nel corso della manifestazione hanno trovato spazio anche la schiacciatrice Candela Salinas, come Cugno titolare contro le nipponiche ed ingaggiata dal Perugia neopromosso in serie cadetta, ed il centrale “Mimi” Sosa, altro elemento di esperienza coi suoi 35 anni. Nel roster sono presenti anche la seconda alzatrice Germanier, la “bandiera” del Gymnasia La Plata Brenda Graff ed il martello dello Sporting Lisbona Lucia Verdier Del Valle.

Italia- Argentina , le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Argentina: 2 Germanier, 3 Nizetich, 4 Bulaich, 5 Salinas, 6 Verdier, 7 Mercado, 9 Cugno, 10 Sosa, 12 Rizzo (L) (cap.), 13 Farriol, 14 Mayer, 17 Herrera Rodriguez, 19 Graff, 20 Pelozo (L). All. Ferraro

Italia- Argentina , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Argentina, in programma venerdì 7 ottobre alle 17.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv