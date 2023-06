Italia-Argentina oggi, Volley Nations League maschile 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Inizia oggi, martedì 6 giugno, la lunga avventura dell'Italia nella Nations League 2023. L'esordio stagionale è a Ottawa, in Canada, alle 16.30 locali, le 22.30 italiane contro l’Argentina di Marcelo Mendez, una squadra che ha molti volti noti che militano nel campionato italiano e ha conquistato la medaglia di bronzo a Tokyo.

Volley Nations League 2023, Italia-Argentina: gli orari in tv

L’Italia, campione del mondo e d'Europa in carica, punta tra gli obiettivi stagionali a centrare le finali di Danzica il 23 luglio. Nella prima week della VNL, gli azzurri sfidano Argentina, USA, Cuba e Germania.

"E' una settimana molto interessante per noi, inizia una nuova estate, impegnativa e lunga. Domani la prima gara con l'Argentina. Abbiamo lavorato a Cavalese a lungo con un gruppo allargato, questa Italia avrà bisogno di tutti. In questa settimana siamo un gruppo giovane, con diversi esordienti, puntiamo a trovare continuità di gioco, come fatto nelle due amichevoli. Personalmente mi sono tuffato subito in questa prima tappa, poi vedremo se ci sarà modo di riposare un pò nel corso dell'estate. Questo gruppo ha tanta voglia di lavorare, di mettersi in gioco, ci sono esordienti che sicuramente avranno voglia di mettersi in mostra. Affronteremo subito l'Argentina, squadra ostica, la conosciamo bene, difendono, lavorano bene a muro e attaccano bene. E' una squadra sicuramente difficile", ha detto a poche ore dal match il libero campione del mondo, Fabio Balaso, sul sito della Federvolley.

L'esordio nella prima tappa di VNL, oggi, martedì 6 giugno alle 22.30 italiane, sarà trasmesso in diretta su SKY Sport 1 e SKY Sport Arena (in streaming su NOW TV) e su volleyballworld.tv.