Mondiali volley femminile, Italia-Belgio: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo i successi contro Camerun e Portorico, l’Italia torna nuovamente in campo per la terza sfida proposta dalla Pool A dei Campionati del Mondo. Si alza leggermente l’asticella per ciò che concerne la qualità dell’avversario, con i favori del pronostico che restano però tutti per le azzurre, determinate ad inseguire il “percorso netto” in questa prima fase della competizione. La fase di rodaggio dei primi match non ammette però cali di concentrazione: gli affanni contro Portorico (battuta col massimo scarto, ma annullando un set point nella prima frazione, rimontando da 15-20 nel secondo e vincendo ai vantaggi anche il terzo parziale) impongono di mantenere alta l’attenzione. Aspetto, questo, essenziale - a prescindere dall’eventuale ricorso al tunr-over - in questo impegno contro la nazionale belga, che ha superato agevolmente gli ostacoli Portorico e Kenya nelle prime due gare iridate. Le “tigri gialle” hanno toccato il picco di risultati ormai dieci anni fa, quando arrivò uno splendido bronzo nella finalina contro la Serbia dopo le semifinale persa al tie-break con le padrone di casa della Germania, e l’undicesimo posto l’anno successivo ai Mondiali, disputati dopo oltre trent’anni dall’ultima partecipazione. Il Belgio è attualmente al 12° posto nel ranking FIVB, ed è reduce dal tredicesimo posto nell’ultima rassegna continentale disputata dodici mesi fa e vinta proprio dall’Italia.

Italia-Belgio, le avversarie delle azzurre

Quarta partecipazione della storia alla kermesse iridata per le “Yellow Tigers”, dopo la mancata qualificazione all’ultima edizione del 2018. In panchina, da ormai quasi tre lustri, siede Gert Vande Broek, balzato agli onori della cronaca a fine 2021 dopo l’accusa di presunti “maltrattamenti emotivi” raccontati da alcune ex giocatrici della nazionale, tra cui Valérie Courtois (sorella di Thibaut, celeberrimo portiere del Real Madrid) risalenti a Euro 2013. Non c’è più la capitana Ilka Van de Vyver, che ha lasciato la selezione belga l’anno scorso, sostituita dalla sorella minore Jutta schierata titolare nelle prime due gare. Come opposto è stata dirottata la centrale Van Avermaet, protagonista in Ligue 1 con la maglia del Mulhouse. Ma è soprattutto la diagonale di posto 4 a garantire qualità e punti, formata da Britt Herbots e Celine Van Gestel, nel roster di Firenze nella SuperLega italiana. Al centro vengono impiegate Nathalie Lemmens, che in estate è stata ingaggiata dalla Dinamo Bucarest nel campionato rumeno, e Marlies Janssens. In seconda linea a ricevere e difendere c’è Britt Rampelberg, libero del Beveren. Nei due precedenti incontri è stato concesso minutaggio anche al secondo palleggiatore Van Sas ed al martello Guilliams, completano la rosa l’altro libero Demeyer, le schiacciatrici Martin e Stragier, Koulberg e Krenicky.

Italia-Belgio, le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Belgio: 2 Van Sasi, 3 Herbots, 4 Lemmens, 5 Guilliams, 7 Van Gestel (cap.), 9 Demeyer (L), 10 Martin, 12 Krenicky, 13 Janssens, 15 Van de Vyver, 18 Rampelberg (L), 19 Van Avermaet, 21 Stragier, 22 Koulberg. All. Broek

Italia-Belgio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Belgio, in programma martedì 27 settembre alle 18, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv