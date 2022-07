Italia-Brasile volley femminile, finale Nations League: l'orario e la diretta

Un altro grande giorno è arrivato per l'Italia femminile del volley guidata dal ct Davide Mazzanti. Dopo aver battuto in semifinale la Turchia padrona di casa, oggi, domenica 17 luglio, le nostre ragazze giocheranno Italia Brasile, la finalissima della Volley Nations League (VNL).

Volley femminile, Italia-Brasile finale Nations League: dove vederla in streaming

Italia-Brasile, la finale della Volley Nations League, si annuncia come un match importante e imperdibile. Le azzurre affronteranno le carioca che in semifinale sono state capaci di battere la Serbia.

Il match inizierà alle ore 17.30 e sarà trasmesso in streaming gratuito su RaiPlay, per gli abbonati su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now e sulla piattaforma volleyballworld.tv.