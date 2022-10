Mondiali volley femminile, Italia-Brasile: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo il bis contro la Cina, battuta sia nella Pool E che nel quarto di finale, l’Italvolley femminile cerca la la “combo” rivincita-finale contro il Brasile. La formazione verdeoro è stata infatti l’unica, in questa kermesse iridata, a sconfiggere le azzurre proprio nella seconda fase, al termine di una sfida interminabile terminata al quinto set. In palio c’è la finale mondiale - in programma il 15 ottobre contro la vincente di Serbia-Usa – e di conseguenza la matematica certezza di una medaglia. Per la seleçao, arriva invece la possibilità di vendicare la secca battuta d’arresto subita ad Ankara, quando le ragazze del c.t. Mazzanti si imposero 3-0 conquistando la Volleyball Nations League.

Decisamente più tortuoso, rispetto a quello dell’Italia, il cammino del Brasile per superare lo scoglio dei quarti, in cui la selezione verdeoro è dovuta risalire da uno svantaggio di due set a zero contro il Giappone, per poi imporsi al tie-break (dopo un drammatico quarto parziale vinto 27-25) ed evitare così di capitolare nuovamente contro il nipponiche, che nella prima fase erano riuscite ad imporsi 3-1. Tra le sfide...nelle sfide, quella tra Paola Egonu e Gabi, nella top five nella classifica delle migliori realizzatrici della competizione (capeggiata al momento dalla polacca Stysiak che non ha però altri incontri per arrotondare il bottino), e quella ugualmente interessante tra Carol Da Silva ed Anna Danesi, rispettivamente al primo ed al terzo posto nella graduatoria dei muri vincenti.

Italia-Brasile, le avversarie delle azzurre

Fare i conti con Brasile implica fare i conti con José Roberto Lages Guimarães, meglio conosciuto come Zé Roberto, per cui parla un palmares più unico che raro: unico allenatore al Mondo campione olimpico con le nazionali di entrambi di sessi (coi maschi a Barcellona 92, con le femminile a Pechino 2008 e Londra 2012) nonché pluridecorato coi club, anche in Europa con sei trofei alzati a Pesaro e la Champions vinta col Fenerbahçe. Proprio la bravura nella lettura della partita e nei cambi di assetto in corsa del tecnico è la principale chiave della rimonta col Giappone nei quarti, in cui le pluriutilizzate Macris in cabina di regia Natinha come libero hanno lasciato spazio rispettivamente a Roberta e Nyeme. Analogo il discorso nel ruolo di opposto, dove la “Gen Z” classe 2000 Tai Santos ha saputo progressivamente ritagliarsi spazio facendosi preferire alla coetanea Kisy Nascimento, per poi lasciare spazio contro le nipponiche a Lorenne Texeira (new entry nella squadra russa del Lokomotiv Kaliningrad). L’anima offensiva – e non solo – della seleçao è la capitana, Gabi Guimarães, già Mvp dell’ultima Champions League vinta con il VakifBank Istambul, punto di forza della diagonale di posto 4 insieme all’esperta Priscila Daroit, che nel quarto di finale è stata ben rimpiazzata da Rosamaria, jolly di sangue italiano (proviene da una famiglia di origini trentine) da anni nella nostra SuperLega con Perugia, Casalmaggiore, Novara ed ora Busto Arsizio. Al centro, inamovibile l’highlander Caroline Gattaz – 41 ani compiuti a luglio, transitata quindici anni fa a Jesi nell’A1 italiana – in coppia con “Carol” Da Silvia, miglior centrale all’ultima VNL: completano il reparto dei posti 3 la diciannovenne Julia Kudiess e Lorena.

Italia-Brasile, le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Brasile: 2 Carol Gattaz, 3 Julia Kudiess, 4 Carol Da Silva, 5 Priscila Daroit, 6 Nyeme (L), 7 Rosamaria, 8 Macris, 9 Roberta Ratzke, 10 Gabi Braga Guimarães (cap.), 14 Natinha Araujo (L), 15 Lorena Viezel, 16 Kisy Nascimento, 19 Tainara Santos, 24 Lorenne Texeira. All. Zé Roberto

Italia-Brasile, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Brasile, in programma giovedì 13 ottobre alle 20, verrà trasmessa in chiaro su Rai 3, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sul canale Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv