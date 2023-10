Italia-Brasile oggi preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

Torna subito in campo la nazionale di volley maschile. Oggi, domenica 8 ottobre, gli azzurri di Fefè De Giorgi sfidano il Brasile a Rio De Janeiro nell'ultima partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023.

Dopo la sconfitta con Cuba per 1-3 serve una vittoria per conquistare la qualificazione diretta ai Giochi. La Germania è al comando del gruppo A con 15 punti, seguita da Brasile 13, Cuba e Italia 12, Ucraina 7, Repubblica Ceca 4, Iran 3, Qatar 0.

Ai Giochi di Parigi 2024 andranno direttamente le prime 2, se non centrasse la qualificazione in questa occasione l'Italia dovrebbe usufruire del ranking mondiale.

Italia-Brasile, preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, domenica 8 ottobre, tra Italia e Brasile di volley maschile del torneo preolimpico inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go, Now e Volleyball World Tv.