Volley Nations League maschile 2023: calendario, programma, orari e diretta tv

È una settimana importante per la nazionale italiana di volley maschile allenata da Fefè De Giorgi. Gli azzurri, campioni del mondo e campioni d’Europa in carica, in Canada, a Ottawa, affrontano la fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) e giocano contro avversari prestigiosi come Argentina, Stati Uniti, Cuba e Germania, squadre dove militano diverse conoscenze del campionato italiano.

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha affidato la fascia di capitano a Marco Falaschi. Per la prima tappa della competizione Fefè ha deciso di concedere un po' di riposo a chi ha giocato fino a poco tempo fa con il proprio club. C'è quindi curiosità per vedere come si comporteranno alcuni volti nuovi, tra cui molti giovani.

Italia, i 14 azzurri in Canada

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.

Lo staff è composto da 1° Allenatore Ferdinando De Giorgi, Preparatore Atletico e Allenatore Nicola Giolito, Assistente Allenatore Mario Di Pietro, Fisioterapista Francesco Alfatti, Medico Marco Penza, Scoutman Ivan Contrario, Team Manager Giacomo Giretto.

Volley Nations League maschile: il calendario dell'Italia

Ecco il calendario degli appuntamenti e dove saranno trasmessi in tv:

Italia-Argentina, martedì 6 giugno ore 22.30 – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Italia-Stati Uniti, giovedì 8 giugno ore 11:30 – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Italia-Cuba, venerdì 9 giugno ore 22:30 – Sky Sport Uno e in streaming su Now

Italia-Germania, sabato 10 giugno ore 19:00 –Sky Sport Arena e in streaming su Now

La Volleyball Nations League maschile 2023 in TV e streaming

I match degli azzurri in VNL saranno visibili in diretta sui canali Sky (in streaming su NOW Tv) e sulla piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV che trasmetterà tutte le partite del torneo.