Mondiali volley femminile, Italia-Camerun: dove vederla in diretta tv e in streaming

Obiettivo, terza medaglia, di un metallo il più possibile prezioso. Non si nasconde l’Italia del c.t. Mazzanti, inserita di diritto nel bouquet delle favorite all’oro in questo Mondiale dalla formula lunghissima, anche grazie al doppio centro nelle due ultime manifestazioni internazionali disputate, ovvero l’Europeo di dodici mesi fa e la Nations League. Quattro anni fa, in terra giapponese, le azzurre ottennero il secondo posto beffate in finale dalla Serbia: raggiungere il match valevole per il titolo costituirebbe uno splendido bis, con l’auspicio che quell’argento si tramuti nell’oro che l’Italvolley in rosa vinse esattamente vent’anni fa con Bonitta in panchina. Il girone di Arnhem vedrà la squadra capitanata da Sylla affrontare nell’ordine Camerun, Porto Rico, Belgio, Kenya e le padrone di casa dell’Olanda, per poi trasferirsi a Rotterdam ed incrociare con le quattro qualificate della Pool D (gruppo di ben altro spessore con Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina e Repubblica Ceca), a partire dal 4 ottobre.

Italia- Camerun , le avversarie delle azzurre

La nazionale africana, campione continentale da tre edizioni, si presenta al via per la quarta volta alla kermesse iridata, dopo aver fallito la qualificazione agli ultimi Giochi Olimpici ai quali aveva partecipato nel 2016. Squadra ringiovanita, quella a disposizione dell’allenatore Akono (ex giocatore con 120 presenze nella nazionale camerunense), che rispetto a quattro anni fa ha perso alcune delle sue giocatrici simbolo come la capitana Tchoudjang, la centrale Fotso ed il martello Abdoulkarim, viste all’opera in Ligue 1. Proprio nel massimo campionato transalpino militano alcune delle pedine di riferimento nello scacchiere delle “leonesse”, come la schiacciatrice Simone Berthrad Bikatal (otto stagioni in Francia, quattro a Bordeaux), la regista Guigolo attualmente al Chamalieres, le schiacciatrici Mimosette (l’anno passato al Saint-Chamond) e Adiana (sbarcata in Provenza quest’estate, all’Istres) oltre al centrale Plata-Ezssi passata ora in Belgio al Genk. L’obiettivo è migliorare il ventunesimo posto dell’ultima edizione, salendo così contestualmente nel ranking mondiale che vede il Camerun al 25° posto.

Italia- Camerun , le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Camerun: 1 Sourea, 2 Mpon, 3 Mengue, 4 Essen, 5 Olomo, 7 Ngameni (L), 8 E. Bikatal, 9 Mimosette, 10 B. Bikatal, 12 Blamdai, 14 Amana-Guigolo, 15 Piata-Ezssi, 16 Adiana, 18 Guebong, 19 Agnoung, 20 Wete Sissako, 21 Ngatcheu, 30 Bibinbe. All. Akono

Italia- Camerun , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Camerun, in programma sabato 24 settembre alle 15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv