L'Italia di De Giorgi è straordinaria: siamo campioni del mondo

Un meraviglioso sospetto ce l'avevamo avuto già l'anno scorso. La giovane Italia di Fefè de Giorgi, dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020, iniziava il nuovo ciclo vincendo il titolo di campione d'Europa, battendo in casa la Slovenia al tie-break.

Oggi, domenica 11 settembre, abbiamo avuto la conferma. La nostra nazionale di Volley è semplicemente straordinaria. La vittoria 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2) contro la Polonia, due volte iridata, che giocava in casa, nella bolgia di Katowice, laurea la nostra squadra campione del mondo, riportando gli azzurri del volley sul tetto del mondo dopo 24 anni, la quarta volta nella storia dopo i trionfi ottenuti nel ’90, ’94 e ’98 e diventando così l’unica squadra dopo l’URSS (a quota 6 tra il ’49 e l’82) a raggiungere tale traguardo.

Ferdinando De Giorgi ha nuovamente schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto gli schiacciatori, Anzani e Galassi i centrali, Balaso libero. Grbic, il coach della Polonia, ha scelto Janusz palleggiatore, Kurek opposto, Sliwka e Semeniuk schiacciatori, Kochanowski e Bieniek centrali, Zatorski libero.

I nostri sono stati bravi a non disunirsi dopo un primo set perso per 25-22 dopo aver a lungo comandato le operazioni. Il secondo importantissimo set ha visto i nostri pareggiare il conto dei set (25-21). La caparbietà italiana è emersa prepotente nel terzo set vinto per 25-18 e il 2-1 ha galvanizzato i nostri che hanno chiuso trionfalmente vincendo il terzo set 25-20. L'Italia di Fefè De Giorgi è campione del mondo, la Polonia, d'argento, applaude gli azzurri. Il bronzo è per il Brasile. La grande festa per gli azzurri è appena iniziata: questa Italia sogna già le Olimpiadi.