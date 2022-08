Mondiali Volley maschile, Italia-Canada: dove vederla in diretta tv e streaming

Si alza ufficialmente il sipario sui Campionati Mondiali di Volley Maschile, originariamente organizzati in Russia ma in seguito spostati in Polonia e Slovenia dopo l’invasione in Ucraina. La ventesima edizione della rassegna iridata prevede al via ventiquattro squadre, che si daranno battaglia dal 26 agosto all’11 settembre, giorno della finale che si giocherà alla Spodek Arena di Katowice. Le formazioni sono state divise in sei Pool, con gli incontri che si disputeranno con la formula del girone all’italiana: le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale, con gli accoppiamenti che verranno stabiliti al termine della prima fase e che potrebbero – sulla base di una scelta che non ha mancato di sollevare polemiche – agevolare le nazionali dei paesi ospitanti.

L’Italia del c.t. De Giorgi si presenta all’appuntamento con il titolo di campione continentale conquistato dodici mesi fa, e punta a salire sul podio e conquistare una medaglia iridata che manca addirittura dal lontano 1998, quando gli azzurri centrarono il terzo oro mondiale consecutivo in Giappone dopo quelli del ‘90 in Brasile e del ‘94 in Grecia. La nazionale italiana è stata ricompresa nel Girone E con Cina, Turchia e Canada. Proprio contro i canadesi avverrà l’esordio, all’Arena Sto?ice di Lubiana.

Italia-Canada, gli avversari degli azzurri

La guida tecnica della nazionale canadese è stata assunta a fine 2021 da Ben Josephson, che ha sostituito il c.t. di lungo corso Glenn Hoag il quale ha pilotato il Canada al nono posto gli ultimi mondiali ed all’ottavo alle Olimpiadi di Tokyo. La selezione biancorossa presente alla kermesse iridata, attualmente al 14° posto del ranking mondiale, parla con accento italiano, avendo tra i suoi punti di forza Eric Loeppky, che schiaccerà a Taranto, un veterano della SuperLega come Stephen Maar (che vivrà a Monza la sua sesta stagione in Italia) e l’opposto Arthur Swarc, che gli farà compagnia in Brianza dopo il triennio a Cisterna. Altre vecchie conoscenze del torneo tricolore sono Nicholas Hoag, visto all’opera a Milano, Trento e Perugia, il palleggiatore Brett Walsh che ha vestito la casacca del Vero Volley ed il centrale Van Berkel, transitato anni fa a Spoleto. Un’altra parte del roster è invece domiciliata in Ligue 1, come il regista Epp e l’altro opposto Sclater (al Sète) il libero Marshall del Nizza ed il centrale Howe del Poitiers. Non fanno parte della spedizione John Perrin, accasatosi a Verona e Sharone Vernon Evans, ora in Giappone dopo le esperienze italiane a Ravenna e Perugia.

Italia-Canada, le formazioni

Italia: Giannelli, Sbertoli, Romanò, Pinali, Anzani, Galassi, Mosca, Russo, Bottolo, Lavia, Michieletto, Recine, Balaso (L), Scanferla (L). All. De Giorgi

Canada: Epp, Walsh, Szwarc, Sclater, Eshenko, Van Berkel, Howe, Hoag, Loeppky, Maar, Barnes, Hofer, Elser, Marshall (L). All. Josephson

Italia-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Canada, in programma sabato 27 alle 21.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv