Mondiali Volley maschile, Italia-Cina: dove vederla in diretta tv e streaming

Con gli ottavi di finale già in cassaforte, la nazionale italiana chiude la Pool eliminatoria contro una Cina già con le valigie in mano. La formazione orientale ha già incassato un doppio 0-3 nei due incontri sin qui disputati: il primo racimolando appena 48 punti contro la Turchia, il secondo dando battaglia al Canada senza però riuscire a portare a casa almeno un set. Da verificare quale sarà la scelta del c.t. italiano Ferdinando De Giorgi in questa sfida che vede l’Italia nettamente favorita: probabile un po’ di turn-over per far rifiatare i titolari, anche in vista dell’imminente esordio nella fase ad eliminazione diretta, e per scongiurare il rischio di qualche infortunio.

Un successo col massimo scarto metterebbe l’Italia, a punteggio pieno e con zero set persi, tra le candidate al titolo di testa di serie numero tre nel...tabellone di diretta. Espressione questa di stampo schermistico, visto che come nelle kermesse internazionali in pedana, i risultati nei gruppi eliminatori determineranno un ranking col quale le squadre verranno collocate nella griglia di partenza della seconda fase, usando come criterio di classificazione prima i punti fatti, poi il quoziente set e quindi il quoziente punti. Le prime due posizioni sono state riservate a Polonia e Slovenia, nazioni ospitanti – scelta che continua a fomentare polemiche – poi via via tutte le altre a comporre il quadro completo degli ottavi di finale, dopo i quali si procederà con quarti, semifinali e finalissima.

Italia-Cina, gli avversari degli azzurri

La formazione cinese, guidata in panchina da Sheng Wu, si configura come una selezione quasi esclusiva dei migliori atleti nazionali militanti nella SuperLeague, massima espressione del volley nel paese orientale, vinta ad inizio agosto dallo Shanghai in finale contro Pechino al termine di un torneo compresso durato appena dieci giorni. Le uniche due eccezioni sono rappresentate dal centrale Shikun Peng, il quale ha conquistato lo scudetto giapponese con la casacca del Suntory Sunbirds (in cui milita il totem russo Dmitrij Muserskij) e dallo schiacciatore Binglong Zhang, che sbarcherà anche lui nella V-Premier League in cui vestirà la maglia del Tokyo. Nell’ultima gara giocata, persa contro il Canada, la Cina ha presentato uno starting six composto dal capitano Yaochen Yu in costruzione, Guanhua Zhang opposto, centrali Zheija Zhang e Peng, Yuantai Yu e Jingyin Zhang a ricevere e schiacciare, quest’ultimo miglior realizzatore nella nazionale cinese nella competizione con 22 punti complessivi messi a referto. Come liberi, alternati i due Yang (Yiming e Tianyuan).

Italia-Cina, le formazioni

Italia: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli (cap.), 7 Balaso (L), 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla (L), 30 Mosca. All. De Giorgi

Cina: 1 Q. Dai, 4 Y. Yang (L), 5 B. Zhang, 6 Yuantai Yu, 7 Yaochen Yu, 8 T. Yang (L), 9 Li, 10 Liu, 12 Z. Zhang, 15 Peng, 19 G. Zhang, 21 Miao, 22 J. Zhang, 27 Wang. All Sheng Wu

Italia-Cina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Cina, in programma mercoledì 31 alle 21.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv