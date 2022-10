Mondiali volley femminile, Italia-Cina: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tempo di quarti di finale, e tempo di replay. Una formula che definire cervellotica è un eufemismo, rimetterà nuovamente davanti Italia e Cina a distanza di pochi giorni dalla partita valevole per la Pool E, che ha visto le azzurre imporsi col massimo scarto in quella che è stata la miglior prestazione delle ragazze di Mazzanti in questa kermesse iridata. Ora, niente classifiche e conteggi vari: match da dentro o fuori, chi vince accede alle semifinali – dove incontrerà una delle squadre appena affrontate nella seconda fase – e chi perde fa le valigie. L’avversario designato è, appunto, la Cina passata dalla chance di lottare per la prima piazza nel girone al doppio sorpasso subito dal Brasile ed anche dal Giappone (avversarie nell’altro quarto di finale della parte di tabellone olandese), visto che le nipponiche hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie ma senza lasciare punti per strada, come invece capitato alle cinesi contro l’Olanda battuta 3-2.

La nazionale allenata da Cai Bin sarà l’ostacolo da superare per entrare nuovamente nelle “top 4” del Mondiale, traguardo già raggiunto dall’Italvolley femminile quattro volte nelle ultime cinque edizioni (terminate con l’oro del 2002 e l’argento di quattro anni fa). Nel frattempo, dalla parte opposta del tabellone, si daranno battaglia Stati Uniti-Turchia e Serbia-Polonia: le vincenti disputeranno la semifinale...polacca, che designerà la nazionale che si trasferirà ad Apeldoorn per giocarsi l’oro nella finalissima.

Italia-Cina, le avversarie delle azzurre

Al timone della selezione cinese c’è Cai Bin, successore del “monumento” Lang Ping che ha guidato la nazionale fino a scadenza del suo contratto, al termine delle ultime Olimpiadi. Orfana della fenomenale Zhu Ting (ex VakifBank - con cui ha vinto tutto - che i tifosi italiani si godranno all’opera con la maglia di Scandicci, al rientro dopo un lunghissimo stop seguente ad un intervento al polso), la Cina ha concesso poco a rotazioni e turn-over di sorta, con l’unica eccezione rappresentata dal match inaugurale in cui come opposta è stata schierata Yizhu Wang. Gioventù e centimetri, tanti, in un sestetto che ha come croupier Linyu Diao a smazzare le carte offensive, opposta Xiangyu Gong (assente contro l’Argentina, poi sempre titolare), in posto 3 per muro e attacco le torri – poco meno di quattro metri in due – Xinyue Yaun, coi gradi di capitano e YuanYuan Wang. La diagonale di martelli ricettori è formata da Yunlu Wang e la velenosissima mancina Yingying Li, quest’ultima miglior realizzatrice della squadra con un bottino personale di 20 punti di media a incontro. Libero esclusivo Mengjie Wang, con la pari ruolo Weiyi Wang che ha però giocato tutto il match col Brasile, nel quale è stato impiegato – anche da titolare nel quarto set – l’altro centro Hanyu Yang. Solo comparsate per il resto del roster convocato per questa spedizione iridata.

Italia-Cina, le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Cina: 1 Yuan Xinyue (cap.), 3 Diao, 4 Yang Hanyu, 5 Gao, 6 Gong, 7 Wang Yuanyuan, 8 Jin, 10 Wang Yunlu, 11 Wang Yizhu, 12 Li, 15 Wang Weiyi (L), 16 Ding, 18 Wang Mengjie (L), 19 Chen. All. Cai Bin

Italia-Cina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Cina, in programma martedì 11 ottobre alle 17, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv