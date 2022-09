Mondiali Volley maschile, Italia-Cuba: dove vederla in diretta tv e streaming

Il miglior record nel girone eliminatorio (punteggio pieno, miglior quoziente set e miglior quoziente punti) per quella che è forse la peggiore collocazione nel primo nel tabellone ad eliminazione diretta. Scherzi di un Mondiale, e di una formula che smaccatamente favorisce le due nazioni ospitanti – Polonia e Slovenia sono infatti rispettivamente testa di serie numero uno e due – e fa scivolare l’Italia al terzo posto nel ranking, assegnandole prima Cuba negli ottavi, ed in caso di vittoria eventualmente la Francia campione olimpica in carica nel quarto di finale, a cui i transalpini dovrebbero agevolmente accedere piegando il Giappone.

Italia-Cuba è una sfida che richiama antiche emozioni. Legate indissolubilmente al 1989, quando gli azzurri cedettero al tie-break nella finale della Coppa del Mondo contro Despaigne e compagni, ma soprattutto a dodici mesi più tardi in Brasile, in quella kermesse iridata che vide la nazionale italiana perdere nettamente nel girone eliminatorio contro i caraibici per poi batterli 3-1 nella sfida con in palio la medaglia d’oro. A distanza di oltre trent’anni, per entrambe le nazionali è recentemente scattata una nuova fase, quella del profondo ricambio generazionale. Che ha portato l’Italia a vincere un anno fa l’Europeo, e Cuba a riassaporare il gusto del successo con tre primi posti in competizioni comunque meno prestigiose (come la Coppa Panamericana, la Volleyball Challenger Cup e la Norceca Pan American Cup) conquistati in estate. Il girone eliminatorio dei caraibici è un perfetto riassunto di quella che è l’alma cubana: guerriera nel far soffrire le pene dell’inferno al Brasile (affermazione per i verdeoro 18-16 al quinto), sbiadita contro il Giappone, in una sconfitta che ha relegato Cuba al quattordicesimo posto del tabellone di diretta.

Italia-Cuba, gli avversari degli azzurri

Gioventù talentuosa, una spruzzata di esperienza e un po’ accento italo-francese. La nuova Cuba è ripartita miscelando chi ha già scritto pagine indelebili nella storia del volley internazionale (Robertlandy Simon, attualmente il miglior centrale al Mondo, che ha vinto tutto col club a Civitanova ed è sbarcato in estate a Piacenza) con chi probabilmente è destinato a farlo. C’è tanta Italia nel roster di coach Vives Coffigny: Yant è fresco di scudetto con la casacca della Lube, e verrà raggiunto in SuperLega da Osniel Mergarejo – con cui si gioca il posto da titolare in nazionale – il quale schiaccerà e riceverà a Milano, dall’opposto Jesus Herrera che vestirà la maglia di Perugia e dai fratelli Gutierrez (il maggiore è stato messo sotto contratto da Prata di Pordenone in A2, il minore dovrebbe finire in A1 a Cisterna). Per il resto, in posto 3, con la defezione del neo piacentino Roamy Alonso (problemi al tendine rotuleo), ci sono il capitano Osoria ed il primo cambio Concepcion, protagonisti in Ligue 1 rispettivamente con Cannes e Poitiers. In cabina di regia si alternano Taboada e Goide, i liberi sono Garcia Alvarez e Gourguet. Da seguire Lopez Castro, martellone che dieci mesi fa ha vinto il titolo mondiale per Club col suo Sada Cruzeiro ed il titolo di Mvp della manifestazione. Sanchez Bozhuleva completa il roster: rientrato a distanza di tredici anni in Nazionale, coi suoi 36 anni è il veterano della spedizione.

Italia-Cuba, le formazioni

Italia: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli (cap.), 7 Balaso (L), 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla (L), 30 Mosca. All. De Giorgi

Cuba: 2 Mergarejo, 4 Sanchez, 5 Concepcion, 7 Garcia (L), 9 Osoria (cap.), 10 M. Gutierrez Suarez, 11 Taboada, 12 Herrera, 13 Simon, 14 Goide, 18 Lopez Castro, 22 J. Gutierrez Suarez, 23 Yant, 24 Gourguet (L). All. Coffigny

Italia-Cuba, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Cuba, in programma sabato alle 21.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv