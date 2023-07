Nations League, l'Italia femminile batte la Croazia e conquista le Finals

L'Italia femminile si è qualificata alle finali a 8 di Nations League 2023 che si giocheranno a Arlington, in Texas, dal 12 al 16 luglio. Decisivo il successo di oggi, sabato 1 luglio. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno vinto per 3-0 contro la Croazia (25-14, 25-17, 25-17), dopo che la Repubblicana Dominicana aveva trionfato contro la Serbia per 3-2.

L'Italia, che un anno fa vinse la Nations League, avrà quindi la possibilità di difendere il titolo. Domani, domenica 2 luglio, alle ore 12 (diretta su Sky Summer), l'Italia affronterà il Giappone e potrà così migliorare ulteriormente la propria classifica per il tabellone dei quarti delle finali.

"Abbiamo fatto qualcosa di veramente bello perché questo gruppo è nato con l’idea di dare forma alla nazionale per i prossimi due anni in ottica Olimpiadi. Avevamo in mente un’idea di gruppo da realizzare attraverso la condivisione di un’esperienza importante. Il nostro motto è sempre stato “quello che manca lo metto io” sicuri che dall’esterno ci avrebbero fatto notare che forse ci sarebbe mancato qualcosa. Sapevamo che avremmo dovuto mettere in campo tanto per raggiungere quello che ci serviva. E questo le ragazze lo hanno interpretato alla grande, nonostante tutto quello che ci è accaduto nel percorso. Nessuno si è mai lamentato ma abbiamo solo pensato a quello che ci serviva per raggiungere i nostri obiettivi e di questo sono davvero molto orgoglioso. L’ho detto alle ragazze e sono convinto che questa è la base su cui costruire il nostro futuro", ha detto il ct Davide Mazzanti.