Mondiali Volley maschile, Italia-Francia: dove vederla in diretta tv e streaming

Fame di rivincita, e sete di podio. Il ricordo della sconfitta subita nella recente Nations League e la possibilità di fare ingresso nelle top 4 del Mondiale spingono l’Italia del c.t. De Giorgi nel quarto di finale contro la Francia, oro alle ultime olimpiadi e vincitrice proprio della VNL conquistata battendo in finale gli Stati Uniti. Quattro sfide ed un solo set perso per gli azzurri, che dopo il percorso netto nel girone (nota a margine: le sofferenze degli USA contro la Turchia rivalutano parecchio il 3-0 rifilato da Giannelli e soci ai turchi) negli ottavi hanno superato l’ostica Cuba, regalandosi all’Arena Sto?ice di Lubiana un'altra partita da “dentro o fuori”.

Il cammino dei transalpini in questo Mondiale è stato lastricato di ostacoli, a partire dall’esordio con la Germania battuta con un 3-0 bugiardo per proseguire con la Slovenia superata al tie-break dopo aver annullato diversi match-point nel quarto. Dopo la passeggiata col Camerun, a chiudere la Pool, la battaglia con il Giappone che ha regalato l’accesso ai quarti, ma anche messo k.o. Tillie (uscito per un problema alla caviglia, probabile il suo forfait), infortunio che priva la Francia di un preziosissimo stabilizzatore in ricezione, tale da essere preferito a volte a Clevenot. A Tokyo furono proprio le ultime tre partite a sancire il netto cambio di passo dei francesi dal punto di vista prestazionale, che permise alla formazione guidata dall’allora tecnico Laurent Tillie di mettere in riga Polonia, Argentina e Russia. L’augurio, per l’Italia, è che tale copione non venga nuovamente recitato.

Italia- Francia , gli avversari degli azzurri

L’assetto dei francesi è pressoché identico a quello visto dodici mesi fa ai Giochi Olimpici di Tokyo, con l’unica eccezione rappresentata dall’assenza di Daryl Bultor (centrale del Tourcoing) e l’aggiunta di tre pedine per la panchina provenienti dalla Ligue 1 come il secondo libero Diez del Tours, ed i posti 3 Jouffroy (del Narbonne) e Henry (del Plessis Robinson), a cui peraltro il tecnico Giani ha dato spazio nell’ultima sfida del girone eliminatorio contro il Camerun. Venendo allo...starting seven, in tre hanno figurato nella squadra ideale delle Olimpiadi: il modenese Earvin “Monsieur Magique” Ngapeth come schiacciatore (MvP della manifestazione), “Babar” Chinenyeze al centro (neo acquisto del Civitanova scudettato) e Jenia Grebennikov che resta ancora il miglior interprete al Mondo nel ruolo di libero. Due degli altri titolari (il posto 4 Clevenot e l’opposto Patry) si sono accontentati di essere nella formazione ideale della Nations League, vinta all’Unipol Arena a fine luglio e con Ngapeth ancora miglior giocatore della kermesse. A smazzare palloni in cabina di regia c’è il croupier di Piacenza, Antoine Brizard, con Benjamin Toniutti a coprirgli le spalle. Come titolari aggiunti, tre ex della nostra SuperLega: l’irrequieto Stephen Boyer (opposto ex Verona, decisivo il suo ingresso col Giapppne), il figlio d’arte Kevin Tillie (che ha vestito le maglie di Ravenna, Modena e Latina), entrambi impegnati nella PlusLiga polacca e Yacine Louati, accasatosi al Fenerbahçe.

Italia-Francia, le formazioni

Italia: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli (cap.), 7 Balaso (L), 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla (L), 30 Mosca. All. De Giorgi

Francia: 1 Chinenyeze, 2 Grebennikov (L), 4 Patry, 6 Toniutti (cap.), 7 Tillie, 9 Ngapeth, 11 Brizard, 12 Boyer, 14 Le Goff, 15 Henry, 17 Clevenot, 19 Louati, 20 Diez (L), 25 Jouffroy. All. Giani

Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Francia, in programma mercoledì 7 settembre alle 17.30, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sui portali Rai Play e Rai News. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv