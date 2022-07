Italia-Francia, Volley Nations League 2022: l'orario e la diretta tv

Un'altra grande sfida attende la nazionale maschile di volley nella Nations League 2022. La nazionale allenata da Fefè De Giorgi, che ha eliminato l'Olanda nei quarti, in semifinale affronterà la Francia, vincitrice contro il Giappone.

Italia-Francia, Nations League maschile 2022: dove vederla in tv

De Giorgi potrà contare su Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò e Ivan Zaytsev che si alterneranno come opposti, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia come schiacciatori, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro e Fabio Balaso come libero.

L'incontro è in programma alle ore 21 di sabato 23 luglio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv.