Italia Germania oggi preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

Quarto incontro per la nazionale di Fefè De Giorgi nel torneo preolimpico di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si sta disputando in Brasile, a Rio de Janeiro. I nostri, che hanno vinto contro Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina, andranno a caccia del poker di successi.

Una vittoria contro la Germania, l'avversario di oggi, mercoledì 4 ottobre, avvicinerebbe l'obiettivo di centrare la qualificazione diretta ai Giochi di Parigi 2024, visto che passano le prime due di ogni raggruppamento.

De Giorgi schiererà i titolari: Simone Giannelli, palleggiatore, Yuri Romanò, opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, schiacciatori, Gianluca Galassi, centrale e Fabio Balaso, libero.

Nell'ultimo incontro, nella fase a gironi degli Europei, i nostri si sono imposti sui tedeschi al tie-break, ma sanno bene che troveranno un avversario da non sottovalutare, che ha battuto per 3-1 i padroni di casa del Brasile, ora in forte affanno in questo preolimpico.

Italia-Germania, preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, martedì 4 ottobre, tra Italia e Germania di volley maschile del torneo preolimpico, inizierà alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.