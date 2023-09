Italia-Germania oggi preolimpico volley femminile: dove vederla in diretta

Sesto e penultimo match del torneo preolimpico di volley femminile. Le azzurre di Mazzanti, dopo la sconfitta di ieri contro gli Stati Uniti, la prima dopo 4 vittorie, oggi, sabato 23 settembre, sfidano la Germania a Lodz.

La partita sarà fondamentale nella corsa alla qualificazione ai Giochi di Parigi. Passano le prime due del girone con le americane in vantaggio che sfidano la Polonia, che sarà l'ultima rivale dell'Italia nella giornata conclusiva.

Gli Usa con 15 punti sono al comando, seguiti dall'Italia a 12, pari punti con la Polonia, Germania a 11, Thailandia a 5, Colombia a 2, Corea del Sud 2, Slovenia 1.

Italia-Germania, preolimpico volley femminile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, sabato 23 settembre, tra Italia e Germania di volley femminile del torneo preolimpico, inizierà alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max e in streaming su Now e su Volleyball World Tv.