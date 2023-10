Italia-Iran oggi preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

Nuova importante sfida per la nazionale di De Giorgi al torneo preolimpico di volley maschile che si sta disputando in Brasile. Oggi, venerdì 6 ottobre, si gioca Italia-Iran, sfida fondamentale per tenere viva la possibilità di centrare, grazie a questo torneo, la qualificazione diretta ai Giochi.

Dopo la sconfitta contro la Germania, rivelazione di questo torneo e prima a punteggio pieno, i nostri non dovranno compiere passi falsi in queste ultime 3 partite con Iran, Cuba e Brasile.

La Germania è in testa alla classifica con 12 punti e ha ipotecato la qualificazione, seguono Cuba e Italia a 9, Brasile a 7, Repubblica Ceca a 4 punti, Iran a 3, Qatar a 0. Ai Giochi di Parigi 2024 andranno le prime 2, altrimenti l'Italia dovrebbe usufruire del ranking mondiale.

Italia-Iran, preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, venerdì 6 ottobre, tra Italia e Iran di volley maschile del torneo preolimpico, inizierà alle ore 18.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max (canale 205), in streaming su Sky Go, Now e Volleyball World Tv.