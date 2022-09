Mondiali volley femminile, Italia-Kenya: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo la grande paura con il Belgio, la nazionale azzurra ritorna sul rettangolo di gioco mantenendo immacolato il ruolino di marcia. Alle “Yellow Tigers” le azzurre concedono un parziale (il primo, giocato male), riacciuffano la seconda frazione ai vantaggi dopo aver sciupato cinque palle set consecutive, risalgono miracolosamente nel terzo condotto in porto dopo uno svantaggio di 19-24 ed alla fine prendono il largo nel quarto mettendo in cascina la terza vittoria consecutiva. Confortante il risultato e la capacità di reazione figlia dell’esperienza internazionale e della caparbietà, meno la qualità del gioco espresso, cresciuto strada facendo con alti e bassi nel rendimento che dovranno essere eliminati d’ora in avanti.

La quarta tappa del girone eliminatorio, per la squadra del c.t. Mazzanti, è rappresentata dal match contro il Kenya, argento nelle ultime tre edizioni del campionato africano alle spalle del Camerun, battuto però in questi Mondiali con il massimo scarto. Presente agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo – chiusi al dodicesimo posto con nessuno set vinto – la squadra keniana ha subito due pesanti sconfitte nei primi due incontri con Olanda e Belgio, persi senza superare i quaranta punti a referto nei tre parziali. L’obiettivo è puntare a rientrare nuovamente nel lotto delle prime sedici, come capitato nelle edizioni del 1994 e del 1998: determinante sarà la sfida con Portorico, la pretendente più accreditata per conquistare il quarto posto nella Pool che garantirebbe l’ultimo lasciapassare disponibile per la seconda fase.

Italia- Kenya , le avversarie delle azzurre

Il progetto tecnico della nazionale femminile è stato messo in mani brasiliane: quelle di Luizomar De Moura, conosciuto in patria per aver pilotato per diversi anni alcune selezioni giovanili verdeoro, e che vanta anche un’esperienza come commissario tecnico del Perù. Il roster che partecipa ai Mondiali è espressione quasi esclusiva del massimo campionato keniano, con un paio di eccezioni rappresentate dall’opposta Sharon “Chumba” Chepchumba – principale riferimento offensivo e miglior realizzatrice della squadra africana - e dalla schiacciatrice e capitana Moim: la prima è attualmente nella rosa dell’Aris Salonicco, nella Super League greca, la seconda ha nel curriculum una stagione in Thailandia ed un biennio trascorso nella Mestaruusliiga, principale palcoscenico del volley femminile finlandese. A palleggiare c’è “Emma” Misoki Nekesa, come altro posto 4 il Kenya ha inizialmente proposto Murambi, poi scavalcata nelle gerarchie dalla più giovane Adhiambo. I centrali sono Ekaru e “Wisah” Mukuvilani, le quali in seconda linea lasciano alternativamente spazio al libero Kundu. Nel corso dei tre precedenti incontri hanno assaggiato il campo anche Kilabat, Makuto e Sande.

Italia-Kenya, le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Kenya: 1 Kilabat, 2 Oluoch Adhiambo, 3 Makuto, 5 Chepchumba, 6 Nanjala, 7 Nekesa, 10 Murambi, 12 Ekaru, 13 Wavinya (L), 14 Moim (cap.), 15 Chebet, 16 Kundu (L), 19 Mukuvilani, 20 Sande. All. De Moura

Italia- Kenya , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Kenya, in programma giovedì 29 settembre alle 18, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv