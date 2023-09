Volley femminile preolimpico: l'Italia di Mazzanti sconfitta 3-1 dalla Polonia, non c'è (per ora) la qualificazione a Parigi 2024

Serata amara per la nazionale femminile di volley. Le azzurre di Mazzanti oggi, domenica 24 settembre, sono state sconfitte per 3-1 (15-25, 26-24, 25-23, 25-21) nell'ultima partita del torneo preolimpico, dove è sempre mancata la necessaria lucidità nelle fasi decisive dell'incontro. Sono quindi Stati Uniti e Polonia a staccare il pass di qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set – ha analizzato a caldo il Ct azzurro Davide Mazzanti - – peccando in lucidità nei momenti clou. Loro invece hanno fatto bene in quelle situazioni riuscendo a chiudere la partita e conquistando il pass per Parigi. Noi invece non siamo stati precisi come serviva a differenza delle nostre avversarie e questo ci è costato la partita. È stata un’estate ricca di tante cose, di tante sorprese, di tante scoperte e di tante, a volte, incertezze. Ripenso alla VNL costellata da problemi fisici ad esempio. È stata un’estate intensa e bella nel percorso ma povera nei risultati perché nonostante tutto VNL, Europeo e Pre-Olimpico non hanno dato i frutti sperati. Il mio lavoro viene giudicato in base ai risultati, ne sono consapevole, e pertanto faccio fatica a valutare la stagione perché la ricchezza di quanto abbiamo fatto assieme si scontra con la scarsezza di risultati", che sa di essere a rischio.

L'Italia ha ancora una possibilità concreta per riuscire a qualificarsi ai Giochi di Parigi 2024. Il 13 giugno 2024 dovrà essere tra le e migliori 3 del ranking internazionale tra le nazionali non qualificate. Per farcela dovrà quindi mantenere l'attuale posizione, non uscendo dalle prime dieci posizioni. Servono risultati e un'unità di intenti