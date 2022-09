Mondiali volley femminile, Italia-Portorico: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo la netta affermazione conseguita nella sfida inaugurale contro il Camerun, l’Italvolley femminile si cimenta contro Portorico nella seconda partita prevista dal calendario della Pool A. Al di là del risultato, la formazione del c.t. Mazzanti cerca ritmo e continuità di rendimento per proseguire nel rodaggio, in vista dei match di difficoltà maggiormente elevata che si presenteranno nella seconda fase. L’avversario è il Portorico di coach Morales, uscito sconfitto nella gara di sabato contro il Belgio, il quale si è imposto agevolmente nel primo e nel terzo set faticando però nella seconda frazione, vinta ai vantaggi 27-25. Il Belgio sarà peraltro il terzo ostacolo che Sylla e socie si troveranno di fronte già nella giornata di martedì, a distanza di appena ventiquattro ore dall’impegno contro Portorico. Ritmi frenetici, quelli imposti di una kermesse lunga e dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale: la Pool A infatti vedrà le azzurre scendere sul rettangolo di gioco la prossima settimana altre due volte, per i match contro Kenya ed Olanda.

Italia-Portorico, le avversarie delle azzurre

La nazionale di Portorico, che vanta una sola partecipazione ai Giochi Olimpici – nell’edizione 2016, chiusa all’undicesimo posto – è alla sua sesta partecipazione consecutiva alla kermesse iridata, con il miglior risultato ottenuto nel 2002 (anno in cui le azzurre salirono sul gradino più alto del podio) con la dodicesima piazza finale. Formazione esperta, che vanta in organico atlete che sono transitate in alcuni campionati del vecchio continente prima di fare ritorno nella Liga de Voleibol Superior Femenino, massima espressione della pallavolo in “rosa” del paese. Punto di forza è l’opposta Abercrombie, naturalizzata ma statunitense di nascita, schierata in diagonale alla regista Valentin vista all’opera a Bergamo, oltre che in Azerbaijan, Francia ed in Polonia nel Resovia. Tra le vecchie conoscenze del torneo italiano c’è la schiacciatrice Enright, la quale ha giocato a San Casciano, Chieri, Bergamo e soprattutto Novara, squadra con la quale ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana (in cui è stata premiata Mvp della manifestazione). Come centrali agiranno Reyes, lo scorso anno in Grecia al Pannaxiakos, e l’ex opposto Ortiz, riciclata in posto 3 e con esperienze in Germania, Ungheria e Romania nel curriculum. Altro martello è la veterana Ocasio (una stagione e mezzo in Italia tra Perugia e Cavazzale), con Victoria – un passaggio nella serie cadetta italiana con il club campano del Baronissi – come alternativa. Il libero è Shana Venegas, con Velez ad affiancarla nel ruolo: completano la rosa Santos, Nogueras, Collazo (backup di Abercrombie in diagonale alla palleggiatrice) e le centrali Rojas ed Hernandez.

Italia-Portorico, le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Portorico: 2 Venegas (L), 4 Santos, 7 Enright, 8 Rojas, 9 Nogueras, 10 Reyes, 11 Abercrombie, 12 Ortiz, 14 Valentin (cap.), 15 Collazo, 16 Hernandez, 21 Victoria, 22 Ocasio, 23 Velez (L). All. Morales

Italia-Portorico, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Portorico, in programma lunedì 26 settembre alle 18, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv