Europei volley femminili 2023, Italia-Romania: dove vederla in diretta tv

L'attesa è finita. Oggi, martedì 15 agosto, alle ore 20.00, iniziano gli Europei di volley femminile 2023. L'Italia di Davide Mazzanti, che è campione d'Europa in carica, all'esordio affronterà un avversario che non dovrebbe presentare problemi, come la Romania.

Europei Volley, Italia-Romania: gli orari in tv

La sfida di questa sera si giocherà nella magica cornice dell'Arena di Verona con il pubblico pronto a sostenere le nostre nella loro prima partita del gruppo B dove trovaranno come avversarie Bulgaria, Croazia, Svizzera e Bosnia Erzegovina.

Curiosità per vedere se Mazzanti schiererà tra le titolari Ekaterina Antropova facendole giocare la sua prima partita ufficiale con la Nazionale. "Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia", ha detto Ekaterina Antropova poco dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana presso il Comune di Scandicci. Ekaterina è stata cittadina russa ed è nata in Islanda.

Dopo il debutto contro la Romania, le azzurre si trasferiranno all'Arena di Monza per due match, venerdì 18 agosto alle ore 21 contro la Svizzera e sabato 19 agosto sempre alle 21 contro la Bulgaria. La prima fase dell'Italvolley femminile proseguira' al PalaRuffini di Torino per le sfide contro la Bosnia&Erzegovina (martedì 22 alle ore 21) e Croazia (mercoledì 23 alle 21).

L'incontro d'esordio di questa sera degli Europei di volley femminile tra Italia e Romania sarà trasmesso in diretta in chiaro dalle ore 20.00 su Rai 3 e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming a pagamento su Sky Go e NOW.