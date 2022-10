Mondiale Volley, il sogno d'oro dell'Italvolley femminile si infrange contro un super Brasile

La semifinale del campionato del mondo di volley femminile tra Italia e Brasile finisce con le lacrime sul volto delle azzurre di Mazzanti. La delusione è grande per la sconfitta subita oggi, giovedì 13 ottobre, a Apeldoorn in Olanda.

Le nostre pallavoliste, campionesse d’Europa in carica, sognavano di ripetere l’impresa compiuta dalla nazionale maschile di De Giorgi, che recentemente, a Katowice, in Polonia, si è laureata campione del mondo. Purtroppo le azzurre hanno dovuto fare i conti contro una strepitosa nazionale carioca che, oltre al valore assoluto, ha dimostrato anche di essere in giornata di grazia. Alla fine il Brasile ha vinto per 3-1 e affronterà la Serbia per la medaglia d'oro nella finale di sabato 15 ottobre alle ore 20. Egonu e compagne, invece, sabato 15 ottobre, alle ore 16, giocheranno contro gli Stati Uniti per la medaglia di bronzo.

Mazzanti si è affidato, nella formazione iniziale, a Orro in palleggio, Egonu in difesa, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Il primo set ha visto un grande equilibrio, fino al 21-21. Il muro sudamericano, una delle armi vincenti del Brasile, ha iniziato a prevalere fino al sorpasso 22-24, ma le nostre sono state brave restare aggrappate alla partita, fino a cedere 23-25. Nel secondo set, nel quale Pietrini è subentrata a Bosetti, è stata l'Italia a prevalere, spezzando l'equilibrio dopo il 22-22, allungando fino al 25-22.

Le brasiliane, vicecampionesse olimpiche, però, hanno vinto il combattutissimo terzo set, dove hanno avuto la meglio per 26 a 24. Nel quarto set è arrivato il vero crollo dell'Italia. Le nostre erano state capaci di reagire all'inziale svantaggio di 0-4, fino ad arrivare a 7-8, ma poi hanno subito lo stato di grazia delle brasiliane, presenti su tutti i palloni e capaci di allungare fino al decisivo 19-25.

Ora le lacrime azzurre per la fine del sogno Mondiale, che manca da 20 anni, devono trasformarsi in determinazione per l'importante medaglia di bronzo in palio contro gli USA sabato 15 ottobre. Un passo importante per un gruppo, quello di Mazzanti, che può disputare una grande Olimpiade a Parigi nel 2024.