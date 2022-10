Mondiale Volley, l'Italia di Mazzanti supera la Cina: è semifinale

L'Italia di Davide Mazzanti è in semifinale al Mondiale di volley femminile. Oggi, martedì 11 ottobre, le nostre ragazze, a Apeldoorn, in Olanda, hanno battuto autorevolmente la Cina per 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17). Mazzanti si è nuovamente affidato a Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

Le nostre sono subito partite alla grande, allungando 8-2, con la coppia centrale Danesi-Lubian che ha messo in crisi le cinesi. Il primo set si è chiuso con un netto dominio azzurro, confermato anche nella seconda frazione chiusa con un 25-22, ma che aveva visto le nostre portarsi sul 13-9 con una Egonu che si mostrava in grande spolvero, autrice di 8 punti.

La Cina, però, non ha intenzione di mollare e si aggrappa alla partita nel terzo set, dove le nostre crollano. Gli inserimenti di Pietrini e Gennari non cambiano l'inerzia di una frazione che vede una netta vittoria cinese (13-25).

L'Italia di Mazzanti, però, è decisa a chiudere il discorso qualificazione e nel quarto set prende il comando delle operazioni con una decisa accelerazione che, complice Egonu a tratti devastante, porta al 25-17 che vale il match.

L'Italia affronterà così la sua terza semifinale iridata consecutiva, dopo quelle del 2014 e del 2018, la quinta della storia, con quelle del 2002 e del 2006. Le avversarie, in quella sarà una sfida tutta da vivere, uscirà dalla vincente tra Brasile e Giappone.