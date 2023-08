Europei volley femminile, oggi Italia-Spagna: dove vederla in diretta tv

Un'altra sfida da non perdere agli Europei di volley femminile.

Oggi, sabato 26 agosto, al Palawanny di Firenze, l'Italia di Mazzanti, dopo aver battuto la Bosnia nell'ultimo incontro del girone, affronta la Spagna negli ottavi di finale. Le nostre ragazze hanno vinto il Pool B e sinora non hanno concesso neppure un set alle avversarie, confermando il ruolo di favorita per la vittoria del torneo. La compagine spagnola, invece, ha chiuso al quarto posto nel gruppo D battendo Estonia e Finlandia e perdendo contro Francia e Slovacchia.

I favori del pronostici sono per l'Italia, anche se la Spagna ha recentemente mostrato segnali di crescita in chiave futura. La vincente giocherà nei quarti, in programma martedì 29 agosto, contro chi avrà la meglio tra Francia e Romania.

L'incontro sarà trasmesso in chiaro sui canali Rai dalle 21.15 su Raisport e dalle 22.00 su Rai 2, streaming su Raiplay. Gli abbonati potranno seguirlo anche su Sky (streaming Sky e NOW).