Mondiali Volley maschile, Italia-Turchia: dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italia di De Giorgi arriva al secondo appuntamento della rassegna iridata forte del 3-0 rifilato all’esordio al Canada. Due parziali ai limiti della perfezione, vinti con largo margine, a cui ha fatto seguito una terza frazione più equilibrata, in cui i tanti errori al servizio in occasione al servizio sono stati compensati dalla freddezza nell’annullare quattro set-point ai canadesi e chiudere, al dodicesimo tentativo, la partita con il 39-37 dell’ultimo segmento di gara che ha certificato l’affermazione con il massimo scarto. All’Arena Sto?ice di Lubiana gli azzurri si troveranno ora di fronte una Turchia incerottata, che ha però asfaltato in un’ora esatta di gioco la Cina. Obiettivo per Giannelli e soci è un successo il più possibile rotondo che consenta di presentarsi all’ultimo incontro, contro gli orientali, forti di un primo posto in cassaforte. Una vittoria che sarebbe utile, in chiave seconda fase, per presentarsi con un bilancio estremamente positivo nella Pool eliminatoria alla griglia di partenza successiva, visto che i risultati del girone costituiranno la “dote” con cui si determinerà la collocazione nel tabellone ad eliminazione diretta.

Italia-Turchia, gli avversari degli azzurri

E’ senza dubbio Adis, il maggiore dei fratelli (figli d’arte) Lagumdzija - l’altro è Mirza, anche lui nel roster - il pericolo pubblico numero uno della squadra turca: sbarcato in Italia ventunenne a Milano, “Big Boy” schiaccerà la prossima stagione per Modena Volley. In cabina di regia c’è il monumento Ek?i, già visto all’opera in Bundesliga col Friedrichshafen e nella Superliga russa col Novosibirsk, ed ora alzatore dello Ziraat, squadra d’appartenenza anche dei due centri Bülbül e Güne? (e del libero Bayraktar), partiti titolari nel match d’esordio contro la Cina. Nella diagonale di posto 4 dovrebbero figurare Güngör e Suba??: in panchina, accanto al tecnico Nedim Özbey (che ha lasciato in estate dopo sette anni la panchina del Galatasaray) c’è tanta gioventù, vista anche la sfilza di problemi che ha costretto tanti elementi – tra cui la new-entry di Cisterna, Efe Bayram – a saltare la kermesse iridata, tra cui Vahit Emre Savas, Efe Mandiraci, Yasin Aydin, Yigit Gulmezoglu e il palleggiatore Murat Yenipazar.

Italia-Turchia, le formazioni

Italia: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli (cap.), 7 Balaso (L), 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla (L), 30 Mosca. All. De Giorgi

Turchia: 3 Toy, 5 Güngör, 6 Arda, 8 Suba?? 9, M. Lagumdzija, 10 Ek?i (cap.), 12 A. Lagumdzija, 14 Güne? 19 Bayraktar (L), 24 Tümer, 25 Gürbüz, 53 Done (L), 66 Ulu, 77 Bülbül. All. Özbey

Italia-Turchia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Turchia, in programma lunedì 29 alle 21.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv