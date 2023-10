Italia-Ucraina oggi preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

Terza partita del torneo preolimpico per la nazionale maschile di Fefé De Giorgi. Dopo le vittorie contro Repubblica Ceca e Qatar gli azzurri, recentemente medaglia d'argento agli Europei, affrontano l'Ucraina, che ha vinto all'esordio contro l'Iran e ha perso contro Cuba.

A qualificarsi direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno le prime due classificate del Pool A che i nostri stanno disputando in Brasile. Dopo l'Ucraina l'Italia di De Giorgi affronterà Germania, Iran, Cuba e Brasile. Se non fosse centrata la qualificazione diretta, ci sarebbe comunque un'altra possibilità per andare ai Giochi.

CEV Eurovolley 2023, il sogno Azzurro si infrange sul muro polacco

Italia-Ucraina, preolimpico volley maschile: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, martedì 3 ottobre, tra Italia e Ucraina, del torneo preolimpico di volley maschile inizierà alle ore 22 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, NOW tv e Volleyball World Tv.