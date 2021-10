Mondiali U21, l'Italia è campione del mondo per la prima volta

Finisce ancora una volta in trionfo. La nazionale Under 21 di volley maschile ha vinto il Mondiale Under 21. I giovani pallavolisti, selezionati dal ct Angiolino Frigoni, hanno superato anche l’ultimo difficile ostacolo e hanno battuto, al PalaPirastu di Cagliari, la Russia per 3-2. Sugli scudi il capitano Tommaso Rinaldi e l’opposto Alessandro Michieletto, già campione d’Europa con la nazionale maggiore di Fefè De Giorgi.

Mondiale U21: l'Italia è campione del mondo per la prima volta

Per l’Italia è la prima vittoria ai campionati del Mondo Under 21, una vittoria che spezza quella che era diventata una vera e propria maledizione. Nella storia della nostra pallavolo maschile under 21 abbiamo perso 4 finali: 1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama.

Ma il 2021 sorride all’Italia dello sport e così è arrivato anche l'unico titolo giovanile che ancora mancava nella bacheca della Fipav. Grazie alla vittoria di oggi salgono a 18 le medaglie conquistate in questa categoria dell’Italia: 11 ai Campionati Europei e 7 medaglie nei Campionati del Mondo. A distanza di due anni questo gruppo, che nel 2019 ottenne la medaglia d’oro nei Campionati del Mondo Under 19 in Tunisia, battendo in finale proprio la Russia, si è confermata al vertice della pallavolo mondiale.

Quest'anno anche l'Under 2020 femminile ha conquistato la medaglia d'Oro mondiale. Un'altra straordinaria doppietta per il volley tricolore, dopo quella delle nazionali azzurre seniores ai Campionati Europei.