Mondiali volley femminile, Italia-Usa: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il tempo per metabolizzare l’amarezza non c’è. La sconfitta con il Brasile, più netta di quella incassata nella seconda fase, che ha precluso all’Italia la finale iridata, può e deve essere cancellata nell’ultimo impegno della competizione. Che una medaglia, comunque, la mette in palio: di metallo sicuramente meno pregiato rispetto a quello messo nel mirino dalla nazionale femminile, ma comunque un modo per salire su un podio mondiale, per la terza volta dopo l’oro del 2002 e l’argento del 2018. Al cospetto delle ragazze del c.t. Mazzanti ci sono gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica. Squadra che, curiosamente, ha avuto un percorso analogo a quello dell’Italia, considerando che a precludere agli USA l’accesso alla finale per il primo posto è stata una formazione già incrociata, ovvero la Serbia, con cui la selezione americana aveva già alzato bandiera bianca (in questo caso nella prima fase, a differenza del Brasile che aveva piegato le azzurre nella seconda).

Ai Giochi di Tokyo di un anno fa, gli Stati Uniti precedettero l’Italia nel girone eliminatorio, battendole al tie-break nel confronto diretto. Le due squadre non si sono, invece, incontrate nella recente Nations League, dominata nella prima fase proprio dagli USA (11 vittorie ed una sola sconfitta col Brasile, appena sette i set persi) ma alla fine conquistata dall’Italia. Il precedente più recente ai campionati mondiali risale all’edizione 2014: rotondo 3-0 al Forum di Assago per le azzurre, poi stoppate in semifinale dalla Cina che contro gli Stati Uniti in finale si dovette accontentare dall’argento, permettendo a Hill e compagne di accomodarsi sul tetto del Mondo.

Italia- Stati Uniti , le avversarie delle azzurre

Guida tecnica degli USA è “King” Karch Kiraly. Da giocatore campione di tutto con la nazionale statunitense, col club (nel biennio ‘90-’92 trascorso a Ravenna), oro olimpico nel beach volley e votato insieme a Lorenzo Bernardi miglior giocatore del XX secolo. Poi il passaggio in panchina, laureandosi campione iridato (2014) ed olimpico (2021) con la selezione femminile USA. In cabina di regia si sistemerà Poulter, alzatrice di Novara, che ha saltato le prime sfide nella competizione per un leggero infortunio lasciando spazio all’altra “italiana” Carlini, neo acquisto di Casalmaggiore di ritorno in SuperLega dopo gli anni in Russia e Turchia. Gli opposti sono due stelle della V.League Division 1 giapponese, Drews (che contende a Bosetti il vertice della graduatoria degli aces realizzati) e la sua riserva naturale Cuttino. In posto 4 si sistemeranno con ogni probabilità due conoscenze del campionato italiano come la capitana Robinson-Cook – rientrata a Conegliano in estate – ed Alexandra Frantti (trasferitasi da Chieri a Casalmaggiore) che hanno come backup la new-entry della corazzata turca Vakifbak Istambul, Kara Bajema. Al centro stazionano la torre di Scandicci Washington – da sei anni in Italia – e Ogbogu, ma nel corso della prima fase sono state impiegate anche la perla della Louisville University, Anna Stevenson Hall, sbarcata a Cuneo dalla Turchia e l’ex Bergamo e Firenze Hannah Tapp. Regolare l’alternanza dei liberi, con Wong Orantes (dal 2019 in Europa, prima Bundesliga ed ora Francia nel Béziers) e Hentz.

Italia- Stati Uniti , le formazioni

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Stati Uniti: 2 Pouter, 4 Wong Orantes (L), 5 Hentz (L), 7 Carlini, 8 Tapp, 11 Drews, 13 Wilhite Parsons, 15 Washington, 18 Bajema, 20 Cuttino, 23 Robinson Cook (cap.), 24 Ogbogu, 30 Frantti, 31 Stevenson Hall. All. Kiraly

Italia- Stati U niti , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Brasile, in programma sabato 15 ottobre alle 16, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile sul canale Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), nonché disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv