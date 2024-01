La Sir Perugia vince la Coppa Italia: battuta in finale Monza per 3-1

Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno fa festa Perugia, che alza al cielo la Coppa Italia di pallavolo maschile superando per 3-1 Monza in finale. Questi i parziali: 22-25 25-21 25-15 25-23.

Per i neo campioni è il quarto successo nelle ultime sette edizioni in questa competizione.

LA PARTITA

La gara si apre con una parenza sprint dei lombardi, privi dell'infortunato Takahashi, che si portano sul 13-9 grazie ai colpi in attacco di Szwarc.

Sul 17-13, per i freschi vincitori del Mondiale per Club mandano al servizio Leon che mette in difficoltà la ricezione avversaria permettendo a Perugia di rosicchiare due punti.

Giannelli e compagni si portano poi sul -1 grazie a una magia in attacco di Plotnytskyi. La battaglia punto a punto premia i brianzoli, che chiudono sul 25-22 grazie a un ace di Galassi. Gli umbri non ci stanno e firmano subito un 4-0 in avvio di secondo parziale. La formazione di coach Eccheli si riavvicina fino al -2, ma i muri di Ben Tara prima e Solè poi riportano gli avversari a distanza di sicurezza.

Lo strappo tra le due squadre non si ricuce più e gli uomini in maglia rossa pareggiano il conto dei set chiudendo sul 25-21 grazie a un bell'attacco del solito Ben Tara. Nel terzo parziale, i ragazzi di Lorenzetti scappano subito sull'11-6 sfruttando al meglio un turno in battuta particolarmente efficace di Plotnytskyi.

La superiorità della Sir in questa fase è netta e il vantaggio cresce ancora fino al +10 conclusivo che decreta il 25-15 in favore dei perugini, i quali si portano sul 2-1 orchestrati dalla sapiente regia di Giannelli. I lombardi però non ci stanno e partono forte nel quarto set, andando sul +3. Gli umbri non si scompongono e sul 12-10 in favore dei rivali capitalizzano al meglio un turno di battuta di Solè con un ace dell'argentino e due punti in attacco di Plotnytskyi in fase di rigiocata che rimettono tutto in discussione.

Sul 21-20, Ben Tara mette a terra il 22-20 ma si procura un possibile infortunio muscolare che lo costringe a uscire dal campo. A chiudere i conti ci pensano tre primi tempi consecutivi di Flavio, con Perugia che va sul definitivo 3-1 con l'ultimo parziale vinto per 25-23. Top scorer della squadra è Semeniuk, autore di 18 punti.

Le due squadre torneranno ora a concentrarsi sul campionato, che vede gli umbri in seconda posizione all'inseguimento di Trento con tre lunghezze di ritardo dalla vetta. Monza, che ha vinto un solo incontro negli ultimi cinque in Superlega, naviga invece a metà classifica a quota 27 punti.