Le scosse sismiche fanno saltare il Campionato Italiano di beach volley a Giugliano

La Federazione Italiana Pallavolo rende noto l’annullamento della tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley originariamente programmata da venerdì 5 a domenica 7 luglio a Giugliano in Campania. A causa dei recenti episodi sismici che stanno colpendo l’area flegrea e considerata la fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania in zona rossa (come da recente Decreto-Legge...