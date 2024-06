Manuela Ribechi vuole far esultare ancora tutta Melzo: caccia all’ennesima medaglia in Azzurro

Si dice sempre che non c’è due senza tre, ma nel caso di Manuela Ribechi potrebbe valere anche il detto “non c’è quattro senza cinque”. La giovane pallavolista originaria di Melzo andrà infatti alla ricerca della quinta medaglia della sua carriera con la maglia delle Nazionali giovanili: il libero classe 2004 è stata selezionata da coach Marco Mencarelli per far parte del gruppo di 14 atlete...