Mariella Cavallaro è la mosca bianca della pallavolo: quando ad allenare è una donna

Vicenza Volley e Mariella Cavallaro, avanti insieme. La società vicentina annuncia la conferma dell’allenatrice anche per la prossima avventura in B1 femminile, categoria che nei mesi scorsi ha visto protagoniste le biancorosse, arrivate a un passo dalla promozione in A2. “Mariella – le parole del presidente Andrea Ostuzzi tramite i canali ufficiali del club – è con noi fin...