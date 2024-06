Matilde Pinarello fa il bis in Serie A: la giovane alzatrice trevigiana giocherà a Imola

“Potente in battaglia” e “forte guerriera”: sono questi due dei significati del nome Matilde e si addicono entrambi alla perfezione a una giovane pallavolista trevigiana che si appresta a vivere la sua seconda annata di fila nella Serie A2. Matilde Pinarello, alzatrice classe 2004, ha sempre dimostrato di volersi mettere in gioco nella sua carriera come dimostrato dalle tappe che l’hanno...