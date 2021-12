Mondiale per club al via, Conegliano è la favorita: come seguirlo in tv e in streaming

Una nuova grande avventura per Paola Egonu e le sue compagne di squadra. Da domani mercoledì 15 dicembre a domenica 19 dicembre è in programma ad Ankara, in Turchia, il Mondiale per club.

Conegliano, alla sua seconda partecipazione alla rassegna iridata dopo la vittoria nel 2019 si presenta da favorita grazie anche all’incredibile serie di 76 successi consecutivi, recentemente interrotta, che le ha permesso di entrare nella storia della pallavolo.

Le campionesse d'Italia e d'Europa in carica cominceranno la loro avventura domani, mercoledì 15 dicembre, debuttando, nella prima partita delle due in programma nel proprio girone a 3, contro il Fenerbahce, la squadra del coach serbo Zoran Terzic che può contare sulla nuova stella del volley russo e internazionale la 17enne Ana Fedorovtseva.

La compagine veneta tornerà poi nuovamente in campo venerdì 17 dicembre contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

Le due semifinali sono in programma sabato 18 dicembre, mentre la finale del Mondiale per club 2021 di volley femminile si disputerà domenica 19 dicembre alle ore 16.30.

I pronostici della vigilia indicano la VakifBank Istanbul come rivale più accreditata. Sarebbe una rivincita dell’ultima Champions League vinta proprio dal super team veneto che vuole confermarsi come la squadra più forte del pianeta.

Volley Femminile, Mondiale per club: il programma

mercoledì 15 dicembre

13.00 Minas Tenis Clube vs Altay;

16.30 Carraro Imoco Conegliano vs Fenerbahce Opet Istanbul.

giovedì 16 dicembre

13.00 VakifBank Istanbul vs Altay;

16.30 Dentil Praia Clube vs Fenerbahce Opet Istanbul.

venerdì 17 dicembre

13.00 Carraro Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube;

16.30 Minas Tenis Clube vs VakifBank Istanbul.

sabato 18 dicembre

13.00 semifinale 1;

16.30 semifinale 2.

domenica 19 dicembre

13.00 Finale terzo posto;

16.30 Finale Mondiale per Club 2021.

Volley femminile Mondiale per club 2021: come vederlo in tv

Sky (canale 204 e canale 206) seguirà in diretta, per i possessori di abbonamento, le partite di Conegliano, le due semifinali e la finale. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming per gli abbonati anche su Sky Go, su Now Tv e su Volleyball World Tv.