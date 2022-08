Mondiale, l'Italia di De Giorgi travolge la Turchia e conquista gli ottavi 

Seconda vittoria consecutiva per l'Italia di De Giorgi ai mondiali di pallavolo. Oggi, lunedì 29 agosto, la nazionale che l'anno scorso si è laureata campione d'Europa, dopo la vittoria all'esordio contro il Canada si è confermata vincente contro la Turchia.

Un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) che vale il pass per gli ottavi di finale. L'Italia tornerà in campo mercoledì 31 agosto alle ore 21.15 contro la Cina per l'ultima gara della prima fase. Sarà importante ottenere un'altra vittoria per gli abbinamenti.

Mondiale volley maschile: Italia-Turchia, 3-0 per gli ottavi

De Giorgi nella sfida odierna ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. La Turchia ha schieratato Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa.

Gli azzurri hanno piazzato il primo allungo nel primo set portandosi sul 25-18 grazie a a buone percentuali d’attacco (61%) e in ricezione (44% positiva). Secondo set nel quale, accumulato un discreto vantaggio (+4).

Gli azzurri hanno continuato a comandare il gioco pur non spingendo al massimo e questo atteggiamento ha permesso ai turchi di portarsi momentaneamente sul -2 (21-19). Nelle fasi conclusive grazie a una serie di azioni d’attacco ben orchestrate, con Lavia protagonista,l'Italia si è portata sul 25-20 e ha conquistato il 2-0.

Nel terzo parziale il copione non è cambiato con l’Italia partita subito forte (5-1), ma ancora una volta, con il passare dei minuti qualche leggerezza e una gestione non sempre impeccabile ha permesso ai turchi di rifarsi sotto (16-14 e 19-16). il finale sorride a Giannelli e compagni che vincono con 25-22.