Mondiale Under 18, le azzurrine fanno sognare: in finale con la Russia

Nel volley stiamo vivendo un grande presente e abbiamo davanti a noi un grande futuro. Un’altra conferma del potenziale attuale delle nostre nazionali, che sono diventate campioni d’Europa in carica sia con la nazionale maschile di Fefè De Giorgi che con la nazionale femminile di Davide Mazzanti, è arrivata dai mondiali Under 18 in svolgimento in Messico.

Mondiale U18 femminile: la finale Italia-Russia

Le nostre ragazze under 18, allenate dal ct Marco Mencarelli, al Mondiale di categoria in Messico hanno conquistato l’accesso in finale. Alle ore 03.00 di giovedì 30 settembre la nostra giovane nazionale si giocherà il titolo mondiale contro la Russia, vincitrice nell'altra semifinale 3-0 (25-13, 25-8, 25-21) sulla Serbia.

Questo grazie a una schiacciante vittoria nella nostra semifinale dove Julia Ituma, la trascinatrice della squadra con i suoi 20 punti e compagne, hanno travolto gli Stati Uniti con un secco 3-0 (25-23,25-18,25-22). Sugli scudi anche Giuliani (11 punti) e Viscioni (12).

“L’Italia è cresciuta molto durante la preparazione estiva e nel corso di questi Campionati del Mondo. Nel gruppo ci sono diverse debuttanti in maglia azzurra e questo torneo - ha commentato il ct Marco Mencarelli - rappresenta per loro la prima vera esperienza internazionale. A livello di squadra stiamo apportando dei cambiamenti sostanziali per permettere alle atlete di essere maggiormente competitive anche in futuro.

Tornando alla gara di oggi contro gli Stati Uniti posso dire che è stata una partita dominata in battuta e a muro. Nel primo set, per colpa di alcune nostre disattenzioni, abbiamo permesso alle statunitensi di andare in vantaggio ma le ragazze sono poi state brave a reagire e chiudere in nostro favore il set. Quella di domani contro la Russia sarà una finale durissima. La formazione russa, che lo scorso anno ha dominato l’europeo, è molto forte a muro e ben preparata in attacco. Da parte nostra daremo il massimo come abbiamo fatto in ogni partita di questo mondiale. Una vittoria in finale rappresenterebbe per noi la ciliegina sulla torta in un percorso già di per sé eccezionale".

Mondiale U18F, Italia-Stati-Uniti: il tabellino

Italia U18-Stati Uniti U18 3-0 (25-23, 25-18, 25-22)

Italia: Giuliani 8, Acciarri 9, Viscioni 12, Ituma 22, Gannar 6, Passaro 1, Barbero (L). Ribechi, Bellia. N.e. Batte, Modesti, Esposito. All. Mencarelli

Stati Uniti: Allck 6, Reilly, Murray 2, Mendelson 7, Kahahaway 9, Wucherer 15, Choboy (L). Chicoine 6, Jurevicius, Brandewie, Blyashov. N.e. Stucky. All. Jamie

Durata set: 25’, 25’, 32’

Italia: 3 a, 10 bs, 13 mv, 18 et

Stati Uniti: 4 a, 8 bs, 5 mv, 17 et