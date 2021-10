Mondiali U21, L'Italia sfida la Polonia in semifinale: dove vederla gratis in tv e in streaming

Tutto è pronto al PalaPirastu di Cagliari per la semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile tra Italia e Polonia. I ragazzi di Angiolino Frigoni, che hanno tra le loro fila anche Alessandro Michieletto, lo schiacciatore che ha vinto gli Europei con la nazionale maggiore di Fefè De Giorgi, dopo aver vinto le 6 partite sinora disputate senza perdere nemmeno un set, affronteranno la Polonia per conquistare l’accesso alla finale. L'altra semifinale vede la Russia affrontare l'Argentina.

Italia - Polonia: come vederla in tv

La semifinale del Mondiale Under 21 tra Italia e Polonia in programma domani, sabato 2 ottobre alle ore 19, sarà trasmessa gratuitamente su YouTube sul canale Volleyball World e sarà disponibile per gli abbonati su Volleyball World Tv.