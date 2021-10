MONDIALE UNDER 21/L'ITALIA IN FINALE

Mondiali U21, l'Italia sfida la Russia in finale: dove vederla gratis e in streaming

Tutto è pronto al PalaPirastu di Cagliari per la finalissima dei campionati del mondo Under 21. Stasera, alle ore 19, al PalaPirastu di Cagliari gli azzurrini di Angiolino Frigoni affronteranno la Russia in quella che si annuncia come una finale tutta da seguire