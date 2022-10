Mondiale volley femminile 2022: il calendario della seconda fase

Scatta ufficialmente la seconda fase del Campionato Mondiale di Volley femminile. I gironi eliminatori hanno sancito l’uscita di scena dalla competizione di otto formazioni (Kenya, Camerun, Corea del Sud, Croazia, Bulgaria, Kazakistan, Repubblica Ceca e Colombia): le migliori quattro delle Pool A e D sono invece state riunite nel Gruppo E, mentre quelle delle Pool B e C nel Gruppo F. Tutte le squadre nel proprio girone giocheranno quindi quattro partite, affrontando le nazionali non incontrate nella prima fase: sarà poi la classifica – stilata tenendo conto anche dei punti accumulati nei primi cinque match della prima fase – a determinare una graduatoria di riferimento per disegnare la griglia di partenza del round ad eliminazione diretta, che prevede quarti di finale, semifinali e finalissima.

Per quanto riguarda RAI, tutti i match delle azzurre nella Pool E saranno trasmessi in diretta su Rai 2. Anche altri incontri della seconda fase, troveranno spazio nel palinsesto della Tv nazionale, mediante Rai Sport + HD (canale 58 o 146 del digitale terrestre e numero 227 della piattaforma Sky). L’emittente satellitare Sky seguirà i match delle azzurre che verranno trasmessi su Sky Sport 1 (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) ed in contemporanea anche su Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite).

Ecco, nel dettaglio, il quadro completo degli incontri della seconda fase:

Pool E (Rotterdam)

4 ottobre: Giappone-Belgio (ore 14.15)

4 ottobre: Italia-Brasile (ore 17.15 - diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

4 ottobre: Olanda-Argentina (ore 20.15)

5 ottobre: Italia-Giappone (ore 14.15 - diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

5 ottobre: Cina-Portorico (ore 17.15)

5 ottobre: Belgio-Argentina (ore 20.15)

6 ottobre: Brasile-Portorico (ore 16)

6 ottobre: Cina-Olanda (ore 20)

7 ottobre: Giappone-Portorico (ore 14.15)

7 ottobre: Italia-Argentina (ore 17.15 - diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

7 ottobre: Brasile-Olanda (ore 20.15)

8 ottobre: Italia-Cina (ore 13.30 - diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena)

8 ottobre: Brasile-Belgio (ore 17)

9 ottobre: Cina-Belgio (ore 12.30)

9 ottobre: Giappone-Olanda (ore 15.30)

9 ottobre: Portorico-Argentina (ore 18.30)

Pool F (Lodz)

4 ottobre: Thailandia-Canada (ore 15)

4 ottobre: Usa-Repubblica Dominicana (ore 17.30)

4 ottobre: Turchia-Germania (ore 19)

4 ottobre: Serbia-Polonia (ore 20.30)

5 ottobre: Thailandia-Germania (ore 15)

5 ottobre: Turchia-Canada (ore 17.30)

5 ottobre: Serbia-Repubblica Dominicana (ore 19)

5 ottobre: Usa-Polonia (ore 20.30)

7 ottobre: Serbia-Thailandia (ore 15)

7 ottobre: USA-Turchia (ore 17.30)

7 ottobre: Repubblica Dominicana-Germania (ore 19)

7 ottobre: Polonia-Canada (ore 20.30)

8 ottobre: USA-Thailandia (ore 15)

8 ottobre: Serbia-Turchia (ore 17.30)

8 ottobre: Repubblica Dominicana-Canada (ore 19)

8 ottobre: Polonia-Germania (ore 20.30)