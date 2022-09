Mondiale volley femminile 2022: calendario, programma, orari, diretta tv

Vincere il Mondiale dopo aver vinto l'Europeo. La nazionale femminile di volley, allenata dal ct Davide Mazzanti, sogna di ripetere l’impresa riuscita alla nazionale maschile allenata da Fefè De Giorgi. Un anno dopo aver vinto il campionato europeo al tie-break, battendo la Serbia in casa a Belgrado, le nostre ragazze, che con quel successo, insieme alla vittoria della World League ottenuta a luglio, hanno cancellato la delusione olimpica di Tokyo 2020, vogliono compiere un’altra straordinaria impresa.

Per raggiungere questo obiettivo dovranno portare a termine un lungo cammino nel campionato di volley femminile che quest'anno sarà ospitato in una doppia sede, nei Paesi Bassi e in Polonia. L’appuntamento iridato verrà inaugurato domani, venerdì 23 settembre, con Polonia-Croazia e Olanda-Kenya. L’Italia esordirà sabato 24 settembre contro il Camerun. La finalissima è in programma sabato 15 ottobre.

Mondiali volley femminile, i gironi e il regolamento

Questa edizione del torneo è divisa in una fase preliminare, una seconda fase e una fase finale che comprende i quarti, le semifinali e le finali in cui verranno assegnate le medaglie. Le 24 nazionali sono state sorteggiate in 4 gironi e inizieranno la loro avventura ad Arnhem, in Olanda. Poi le squadre dei gironi B e C si trasferiranno in Polonia, a Danzica e Lodz, mentre le giocatrici dei gruppi A (quello dell'Italia) e D si trasferiranno in Olanda.

Le 24 squadre qualificate, nelle prime 10 giornate del torneo, sono state suddivise in 4 gironi. Le prime quattro squadre di ogni girone passeranno alla seconda fase dove 16 squadre saranno suddivise in due gironi. Giocheranno quattro partite contro formazioni che non hanno affrontato nella prima fase e Le migliori quattro di questi due gironi affronteranno poi le partite ad eliminazione diretta dei quarti di finale, delle semifinali e delle finali medaglia.

Pool A

Paesi Bassi;

Italia;

Belgio;

Portorico;

Camerun;

Kenya

Pool B

Polonia,

Turchia

Repubblica Domenicana

Repubblica di Corea;

Thailandia;

Croazia

Pool C

Stati Uniti,

Serbia,

Germania

Bulgaria,

Canada,

Kazakistan

Pool D

Brasile,

Cina

Giappone,

Colombia,

Argentina

Repubblica Ceca

Mondiali volley femminile, il calendario delle partite dell’Italia

Ecco le partite della fase a gironi dell'Italia

Sabato 24 settembre: 15:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Camerun, diretta RAI 2, SKY Sport 1

Lunedì 26 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Porto Rico, ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena

Martedì 27 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Belgio, ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena

Giovedì 29 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Kenya, ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena

Domenica 2 ottobre: 16:00 - Pool A, Arnhem: Paesi Bassi-Italia, ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

Mondiali, volley femminile: le convocate

Davide Mazzanti per il campionato di volley femminile 2022 ha scelto le seguenti giocatrici:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Mondiale volley femminile 2022: dove vederlo in tv

L'Italia quattro anni fa ai mondiali conquistò la medaglia d'argento, ora si presenta a questo evento come una delle maggiori favorite. Le sue avversarie principali saranno la Serbia, che è campione del mondo in carica, gli Stati Uniti, campioni olimpici e il Brasile, medaglia d'argento a Tokyo. Anche Cina, Giappone e Turchia sono tra le avversarie da non sottovalutare in un Mondiale che si annuncia lungo e combattuto.

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai 2). Sky (Sky Sport Uno) trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma. Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.