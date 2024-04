Monza-Perugia, come vedere in tv e in streaming Gara 2 della Finale Scudetto

Dopo l’avvio della prima gara delle Finali di SuperLega Credem Banca e della Serie A1 Tigotà, si preannuncia un weekend che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di pallavolo e tenerli attaccati agli schermi. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Grandi aspettative per la seconda gara delle Finali Serie A1 Tigotà, a seguito dell’emozionante inizio di mercoledì scorso che ha visto trionfare la Savino Del Bene Scandicci. Sabato, alle 20:30, la Prosecco Doc Imoco Conegliano a seguito della loro seconda sconfitta stagionale, cercherà di riscattarsi contro la squadra toscana in una partita che si prospetta ricca di azione e colpi di scena.

Domenica 21 aprile, alle 15:15, si continua con la Gara 2 delle Finali della Superlega Credem Banca. Al momento, Sir Susa Vim Perugia è in vantaggio dopo la vittoria di ieri sull'outsider Vero Volley Monza, che continua però a combattere per aggiudicarsi il suo primo Scudetto della storia. La sfida dei Playoff della Superlega Credem Banca è al meglio delle cinque gare, con Gara 3 prevista per giovedì 25 aprile.

Continua anche la corsa per il 3° posto Play Off che vede coinvolte in Gara 2 Allianz Milano e Itas Trentino che tornano a sfidarsi all’Allianz Cloud di Milano sabato 20 aprile dopo la vittoria in casa della squadra di Trento al tie-break.

Lunedì 22 aprile segna invece l’inizio delle Semifinali dei Playoff 5° Posto per la qualificazione alla Challenge Cup 2024/2025 che vedrà competere alle 20.30 Rana Verona vs Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova. Le Semifinali saranno in diretta in esclusiva su VBTV. Oltre che in diretta streaming, tutte le partite sono disponibili anche on-demand su VBTV.

SUPERLEGA

Domenica 21 aprile Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia

In diretta dalla Opiquad Arena di Monza ore 15:15 Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue Play off 3° posto Sabato 20 aprile Allianz Milano - Itas Trentino In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 20:30 Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni In esclusiva su VBTV Play off 5° posto Lunedì 22 aprile Rana Verona - Valsa Group Modena In diretta dal Pala AGSM AIM di Verona ore 20:30 Telecronaca: Gianni Veronesi In esclusiva su VBTV Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova In diretta dal PalaBanca di Piacenza ore 20:30 Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi In esclusiva su VBTV

SERIE A1 FEMMINILE