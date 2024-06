Sono entrambe padovane le nuove trionfatrici italiane Under 20 di Beach Volley

Il Campionato Italiano di beach volley ha decretato ieri presso il Lido Le Capannine di Catania i vincitori della tappa siciliana riservata agli Under 20. Nel tabellone femminile hanno trionfato Ilaria Porporati e Giorgia Sambugaro, entrambe originarie di Padova, in quello maschile a vincere invece sono stati Matteo Iurisci e Gabriel Marini da Costa. Porporati e Sambugaro hanno superato in...