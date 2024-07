Il volley femminile padovano rimarrà ancora in Serie A: l’annuncio dell’AltaFratte

Come prima, più di prima. Il celebre ritornello della canzone portata al successo quasi settant’anni fa da Tony Dallara potrebbe essere quello giusto per accompagnare la stagione 2024-2025 dell’AltaFratte Padova. Il club pallavolistico di Santa Giustina in Colle, infatti, rappresenterà per il secondo anno di fila il volley femminile padovano disputando la Serie A2, uno scenario che è diventato...