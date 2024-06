Parigi 2024, gli azzurri del Volley ottengono il pass per i Giochi Olimpici

Missione compiuta. La Nazionale maschile di pallavolo si qualifica per Parigi 2024. Campioni del mondo e vice campioni d'Europa in carica, gli azzurri si garantiscono un posto ai Giochi Olimpici grazie agli ottimi risultati conquistati in Nations League. Gli uomini di Fefè De Giorgi sono al primo posto della VNL dopo le prime due settimane di gara, in cui hanno espresso un...