Parigi2024, la Igor Novara sarà rappresentata da quattro elementi

A quindici giorni esatti dal via va delineandosi in maniera definitiva il quadro dei tesserati della Igor Novara che prenderanno parte alle prossime olimpiadi. Iniziamo dallo staff tecnico della nazionale italiana. Julio Velasco si avvarrà della preziosa collaborazione di Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Chichello, già allenatore e assistente delle zanzare. Per quanto riguarda...