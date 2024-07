Parigi2024, lunedì la ripresa della preparazione della squadra di Velasco

L'evento più atteso è alle porte e per l'italvolley femminile è tempo di riprendere la preparazione. L'appuntamento è per lunedì 15 luglio presso il Centro Pavesi di Milano, dove si terrà l'ultimo collegiale prima della partenza per Parigi. Il programma prevede alcune sessioni di allenamento fino a venerdì 19, mentre per martedì 23 luglio è fissata la partenza per la capitale...