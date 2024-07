La parmigiana Chiara They si conferma ai vertici del beach volley italiano

A Montesilvano (Pescara) Sara Breidenbach e Chiara They conquistano la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Fonzies di beach volley che ha assegnato anche la Coppa Italia 2024. Splendida affermazione per la parmigiana Chiara They, ai vertici ormai della disciplina per quel che riguarda l’ambito nazionale. La finale femminile che ha viste opposte appunto They e Breidenbach a Michela...